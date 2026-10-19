ULTIME NOTIZIE 19 OTTOBRE 2026

Tutti pazzi per l'Irlanda: turismo italiano in crescita del 47%

Rimini, 18 ott. (askanews) - Il turismo italiano in Irlanda accelera: nei primi otto mesi del 2026 il mercato è cresciuto del 47%, confermando il buon andamento registrato dopo il record del 2024. Gli italiani cercano soprattutto natura, turismo lento, cultura e occasioni per staccare dalla vita digitale.

A sostenere la crescita contribuiscono anche i collegamenti diretti. Dal 26 ottobre easyJet volerà da Roma Fiumicino a Belfast, mentre Ryanair ha annunciato una nuova rotta tra Rimini e Dublino per l'estate 2027. L'Ente del Turismo punta anche sui mesi meno frequentati, con festival, appuntamenti musicali e iniziative legate ad Halloween e al Natale.

Marcella Ercolini, direttrice Italia dell'Ente Nazionale del Turismo d'Irlanda, ne parla al Ttg di Rimini: "Nei primi otto mesi del 2026 il mercato italiano è cresciuto del 47%, quindi un buon inizio per il 2026. E tra l'altro è un trend che conferma anche la crescita rispetto al 2024, che era stato un anno record. Quindi gli italiani amano l'Irlanda".

"Si viene in Irlanda - prosegue - soprattutto per questo rapporto autentico con la natura. Ci sono opportunità fantastiche di disconnessione digitale, ma anche di prendersi, come dire, il tempo per sé. Il turismo lento è sempre in prima fila, ma c'è anche molta cultura, molta dinamicità, musica, letteratura e tanto senso di accoglienza da parte delle persone locali".

"Il nuovo volo Roma-Belfast, che inizierà adesso a ottobre, apre una destinazione bellissima per i romani e tutti gli italiani del Centro Italia, perché permette di scoprire una realtà sicuramente interessante. È una natura mozzafiato, ma anche la vibrante città di Belfast, che è la città del Titanic, ma anche patrimonio UNESCO della musica", osserva Ercolini, che sottolinea: "L'Irlanda è bella tutto l'anno. Noi consigliamo vivamente di andarci fuori stagione e di non dimenticare l'inverno. L'inverno è la stagione dei festival. Ci sono a ottobre festival di opera, di jazz, ma ci sono anche le tradizionali feste di Halloween a fine ottobre e dei festival musicali che ricominciano a gennaio con il TradFest a Dublino. Le festività natalizie, i ponti invernali sono un ottimo modo per godersi la natura, fare delle attività all'aria aperta e, se il tempo non ci piace tanto, siamo all'interno di un pub, ascoltiamo musica e gustiamoci il cibo irlandese".

"Ci sono due cose - aggiunge Ercolini - che sorprendono gli italiani quando vanno in Irlanda. La prima è il cibo. In Irlanda si mangia bene. È una cucina di ingredienti e prodotti del territorio, che vengono proposti con ricette autentiche, tradizionali, ma anche rivisitate da chef creativi. La seconda cosa che sorprende è l'accoglienza delle persone. Gli irlandesi sono simpatici, sono accoglienti e ci si sente subito a casa". "La novità di oggi - conclude - è il volo diretto Rimini-Dublino, che inizierà ad aprile 2027. È stato annunciato oggi da Ryanair e noi ne siamo felicissimi".

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