Tutti i numeri di Gta VI: preordini da record e attesa alle stelle

Milano, 4 nov. (askanews) - È iniziato novembre, il mese della Gta Mania. Le strade di Tokyo tappezzate dalle pubblicità dell'atteso nuovo capitolo del videogioco firmato Rockstar Games, in uscita il 19 novembre, sono solo un assaggio. I preordini sono da record: sono stati incassati 750 milioni di dollari ancora prima dell'uscita (dati aggiornati al 3 novembre), con 7,7 milioni di copie prenotate tra PlayStation e Xbox. Secondo siti specializzati come Newzoo, a questo ritmo il gioco potrebbe arrivare al miliardo di dollari prima del lancio e superare i 5 miliardi nella prima settimana.

Fra fughe di notizie, la data di uscita continuamente ritardata e slittata alla fine di un anno, l'aspettativa è altissima intorno a Gta VI, ambientato sempre a Vice City, la città ispirata a Miami che fa da sfondo a inseguimenti, rapine, sparatorie e missioni di ogni genere, con protagonisti in questo capitolo, per la prima volta, un uomo e una donna.

C'è grande attesa anche per le conseguenze sul mercato dei videogiochi, molti ad esempio potrebbero cogliere l'occasione per comprare una nuova consolle, ma c'è anche preoccupazione addirittura per l'andamento dell'economia Usa: secondo alcuni analisti le assenze sul lavoro pianificate nel giorno dell'uscita potrebbero costare fino a 1 miliardo di dollari.