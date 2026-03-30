"Tutta vita", Bollani e Cenni tra musica, gioco, improvvisazione

Roma, 30 mar. (askanews) - Parte il primo aprile da Palermo, per proseguire poi a Napoli, Firenze e in tanti cinema in tutta Italia il tour con cui Stefano Bollani e Valentina Cenni presenteranno il documentario "Tutta vita". Cenni ha diretto questo film per testimoniare un incontro speciale tra Bollani e un ensemble straordinario di musicisti jazz composto da Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto. La regista li ha ripresi per una settimana tutti insieme in una casa-studio, in preparazione di un concerto.

"Questi sono 10 grandissimi artisti, meravigliosi musicisti che mettono veramente tutti loro stessi nella musica, nella vita, senza fingere, senza maschere, molto integri" ha spiegato la regista.

Con uno spirito di amicizia, divertimento, gioco ma anche grande maestria, ascolto dell'altro, scambio, questi grandi del jazz ci svelano il dietro le quinte di un'avventura musicale e i segreti dell'improvvisazione. "Improvvisare jazz con gli altri musicisti è una cosa meravigliosa perché sei tenuto ad essere creativo, sei tenuto a fare qualcosa che gli altri nove non si aspettano. - ha raccontato Bollani - E sono nove musicisti favolosi quindi sei tenuto ad avere un livello molto alto ma sai anche che tutti loro sono nella stessa situazione. Quindi è una comunità perfetta nel senso che ognuno sa che si può fidare di tutti gli altri, che giocano tutti un'unica partita, quella verso la bellezza".

Il tour di presentazione di "Tutta vita" si concluderà il 30 aprile al Quattro Fontane a Roma, con una serata che unirà cinema e musica dal vivo.