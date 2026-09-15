Tutta la politica italiana si riunisce ai funerali di Emma Bonino

Roma, 14 set. (askanews) - Sostanzialmente tutta la politica italiana si è ritrovata ai funerali di Stato laici per Emma Bonino in Campidoglio a Roma: non solo infatti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma anche numerosissimi politici di oggi e del passato, non sempre accomunati a Bonino dagli ideali politici. Numerosissimi gli ex premier: da Massimo D'Alema a Enrico Letta, e ancora Matteo Renzi, Giuseppe Conte, Mario Monti e Romano Prodi (questi ultimi rispettivamente anche ex commissario Ue alla Concorrenza e al Mercato Interno presidente della Commissione europea). Fra i tanti, anche Pierferdinando Casini, Elly Schlein, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente del senato Ignazio La Russa.