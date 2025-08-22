ULTIME NOTIZIE 22 AGOSTO 2025

"Tutta colpa del rock", al cinema la band di Lillo, Elio e Naska

Roma, 21 ago. (askanews) - E' la prima commedia che vedremo al cinema nella stagione cinematografica che sta per riprendere: "Tutta colpa del rock", con Lillo, Elio, Naska, Maurizio Lastrico, Carolina Crescentini e molti altri, arriva nelle sale il 28 agosto. Andrea Jublin li dirige in un film dove la musica è terapeutica, liberatoria, è un sogno e un'occasione di riscatto. Il protagonista interpretato da Lillo è un ex chitarrista rock caduto in disgrazia, bugiardo patologico, egoista, padre assente, che finisce in carcere dopo una sequenza di errori tragicomici. Quando tocca il punto più basso gli si presenta un'occasione: formare una band con altri detenuti per partecipare al Roma Rock Contest e vincere i soldi per portare la figli negli Stati Uniti per un leggendario "Rock Tour".

"E' un fatto realmente accaduto. Siamo tutti stati in carcere per immedesimarci meglio nel film.... Ce l'ha raccontata 'sta storia un mio amico che si chiama Gigi er matto" hanno affermato in maniera ironica i protagonisti.

Alla domanda quale sia stata la cosa più folle che hanno fatto per amore della musica Elio ha risposto: "Ho suonato una canzone sola, di due accordi oltretutto, per dodici ore. Alla fine il pubblico ha chiesto il bis e l'abbiamo fatto".

"Io insisto" è la canzone su cui il protagonista punta per la propria rivincita, una frase che si addice perfettamente a Lillo, che ha rivelato: "Non ho mai detto: no, ragazzi, da questa cosa non se ne esce, impossibile, mi arrendo. C'è sempre una possibilità".

