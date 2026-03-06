ULTIME NOTIZIE 06 MARZO 2026

Tutela audiovisivo, FAPAV lancia corso per contrasto a pirateria

Roma, 6 mar. (askanews) - "Il fenomeno della pirateria audiovisiva rimane un problema molto importante nel nostro Paese. La ricerca FAPAV-Ipsos parla in maniera inequivocabile: ogni anno perdiamo fatturato diretto e indiretto per due miliardi di euro. E se ci soffermiamo sulla perdita di posti di lavoro, oltre 12.000 sono quelli che perdiamo annualmente per colpa dello sfruttamento illecito di contenuti. Ma allo stesso tempo l'Italia è un esempio internazionale per nascita, sviluppo ed implementazione di nuovi strumenti di tutela per le industrie delle emozioni, e in particolare per quella del cinema, della TV e dello sport". Lo ha detto il presidente di Fapav - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, Federico Bagnoli Rossi, presentando la prima edizione del Corso "Pirateria digitale e Cybercrime. Scenario, tecnologie e strategie di contrasto", promosso da Anica Academy ETS e realizzato in collaborazione con LABS - Learn Antipiracy Best Skills, con il supporto di Motion Picture Association (MPA) e ANICA.

"FAPAV, attraverso la sua società Benefit LABS, ha iniziato a sviluppare una serie di collaborazioni, ed in particolare quella che parte oggi con Anica Academy, per formare le nuove leve, i nuovi professionisti che vorranno approcciarsi proprio sul mondo dell'antipirateria, della tutela, della cybersecurity. Perché riteniamo che sia importante andare a formare delle nuove leve per poter anche allo stesso tempo attingere da questi corsi ed avere dei nuovi e preparati professionisti pronti a poter lavorare - ha concluso - a tutto ciò che riguarda la protezione e la promozione delle industrie dei contenuti audiovisivi in Italia".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi