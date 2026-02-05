ULTIME NOTIZIE 05 FEBBRAIO 2026

Tusk da Zelensky rende omaggio a soldati caduti: circa 55.000 da 2022

Kiev, 5 feb. (askanews) - Il primo ministro polacco Donald Tusk in visita a Kiev dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I due leader hanno reso omaggio ai soldati caduti in combattimento, "circa 55.000" gli ucraini uccisi dall'inizio dell'invasione russa nel 2022, come confermato dallo stesso Zelensky a France 2.

Proseguono i negoziati tra gli inviati di Ucraina, Russia e Stati Uniti ad Abu Dhabi. In conferenza stampa congiunta con Tusk, Zelensky ha detto che vorrebbe vedere passi più rapidi verso la fine della guerra:

"Oggi è il secondo giorno di incontri negli Emirati. Anche in questo caso, si tratta di un formato trilaterale. Il dialogo è in corso. Non è certo facile, ma l'Ucraina è stata e rimarrà il più costruttiva possibile", ha affermato Zelensky, ribadendo la richiesta di "garanzie di sicurezza reali e affidabili per l'Ucraina".

