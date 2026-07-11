Tuscia Film Fest, Virginia Raffaele: "Film Milani esperienza di vita"

Viterbo, 11 lug. (askanews) - "Il film è fichiss... Regà così così... Per me è stata un'esperienza di vita, come sono i film di Riccardo Milani in verità, di cui vi porto i suoi saluti. Non riesco mai a scindere il film dall'esperienza emotiva e umana nella quale vengo gettata dal malvagio Milani: abbiamo girato nell'ovile vero di questo pastore, era la sua casa, il suo orticello, era una situazione incredibile": così Virginia Raffaele, incontrando il pubblico dell'arena di Piazza San Lorenzo per inaugurare venerdì 10 luglio la 23esima edizione del Tuscia Film Fest a Viterbo con il lungometraggio di cui è protagonista "La vita va così" di Riccardo Milani.

Il festival si conclude il 18 luglio al Bosco Sacro di Bomarzo con una proiezione di "Cinque secondi" di Paolo Virzì e un omaggio a Mattia Torre, con letture di Cristina Pellegrino, Massimo De Lorenzo e Carlo De Ruggieri.