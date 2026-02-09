Turismo, Xenia cresce con le acquisizioni: ricavi a 72 milioni

Milano, 9 feb. (askanews) - Xenia Hotellerie Solution S.p.A. Società Benefit quotata su Euronext Growth a Milano e attiva nel settore del turismo e dell'ospitalità ha presentato i dati preconsuntivi dell'esercizio 2025. "Il 2025 è stato senz'altro un anno è stato un anno di accelerazione industriale - ha detto ad askanews Ercolano Ranieri, CEO di Xenia - abbiamo anticipato la traiettoria di crescita che avevamo previsto nel piano 2025-2028 sia in termini di ricavi sia di perimetro".

La strategia di sviluppo punta in modo significativo sulle acquisizioni e l'integrazione, ma cosa dicono i numeri più nel dettaglio? "Parto dai ricavi preconsuntivi - ha aggiunto il CEO - che sono stati pari a circa a 72 milioni di euro con una crescita di oltre il 25% rispetto al 2024 e superiori anche alle stime che avevamo immaginato per il 2025. E questo dato va letto insieme a due elementi: il primo è la crescita del nostro perimetro, infatti da una parte il nostro gruppo alberghiero Phi Hotels è passato da 10 strutture a 17 strutture, dall'altro la nostra linea di business accomodation ha avuto un'accelerazione ed è cresciuta sia in termini di evoluzione organica, sia in termini di acquisizioni, perché abbiamo acquisito un tour operator da circa 10 milioni di euro".

Xenia ha confermato di voler spingere anche le destinazioni minori, in una visione che vuole passare dall'overtourism a una condizione di maggiore offerta e maggiore sostenibilità, come emerso anche dal recente Industry Forum organizzato dalla stessa società. "Fare oggi ospitalità - ha concluso Ranieri - significa avere una presenza importante sia sulla sull'offerta, quindi i nostri 17 alberghi in arco di piano dovranno diventare 25, ma anche sulla domanda ed è per questo che stiamo facendo crescere il nostro operatore incoming".

E nonostante l'adozione di nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale, l'obiettivo finale di Xenia, ci assicurano, resta quello di preservare il valore dell'ospitalità autentica centrata sulla qualità del servizio umano.