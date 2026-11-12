ULTIME NOTIZIE 12 NOVEMBRE 2026

Turismo sostenibile, quando le destinazioni devono dire ni ai turisti

Firenze, 11 nov. (askanews) - Quando gli interessi dei turisti entrano in conflitto con quelli delle comunità locali e con la tutela della natura, chi deve fare un passo indietro? A BTO 2026, a Firenze, Davide Bomben, responsabile dei progetti speciali e sviluppo de Il Diamante - Quality Group e direttore della Diamond Collection, affronta il problema della sostenibilità nelle destinazioni naturalistiche, a partire dall'esperienza dei safari africani.

Nell'area protetta di Ngorongoro, in Tanzania, la convivenza tra popolazioni masai, allevamenti, fauna selvatica e turismo pone problemi complessi. Secondo Bomben, occorre individuare quanti visitatori un territorio possa sostenere senza compromettere le proprie risorse. Ma anche responsabilizzare chi viaggia. Per questo sta lavorando a un codice etico del turismo che informi i visitatori prima della partenza, indicando comportamenti e limiti da rispettare. Come mantenere le distanze dagli animali durante i safari ed evitare di affollare con i veicoli i luoghi di avvistamento.

"Siamo arrivati al punto in cui alcune destinazioni devono dire ni ad alcuni turisti - dice Bomben - La sostenibilità vuol dire riuscire ad avere un numero di turisti, viaggiatori e ovviamente locali che sia sostenibile. Quindi la sostenibilità diventa scientifica. Bisogna identificare quello che è il numero massimo di persone che ovviamente sfruttano in generale le bellezze, ma soprattutto i concetti legati a ciò che è un elemento naturale, che possono essere, ad esempio, le risorse idriche piuttosto che quelle spaziali".

"Noi stiamo lavorando in maniera molto importante a un nuovo codice etico del turismo - afferma Bomben - dove il viaggiatore deve essere informato prima ancora di partire e questo è un elemento fondamentale. È giusto che un viaggiatore, io parlo delle mie destinazioni, come ad esempio la Tanzania, deve sapere che non ci si può avvicinare troppo a un animale. Deve sapere che a volte lo scatto è meglio farlo con un teleobiettivo piuttosto che con lo zoom del cellulare che viene magari un po' sgranato ed è bene sapere che se ci sono troppi veicoli intorno a un leopardo, quei veicoli è bene che lì non ci stiano e magari bisogna aspettare proprio quando il leopardo decide di scendere dall'albero ed andarsene. Questo è ecoturismo responsabile. La responsabilità - conclude - non deve ricadere solo su noi guide o sul nostro personale, che deve dare un ottimo servizio turistico, ma deve ricadere anche sulla responsabilità che deve essere condivisa tra la destinazione, il viaggiatore e noi, che ci occupiamo del suo tempo.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi