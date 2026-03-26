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Turismo, Pompili (Veratour): 2025 anno record, fatturato a 265 milioni

Milano, 26 mar. (askanews) - Stefano Pompili, amministratore delegato di Veratour, racconta in questa intervista video il miglior bilancio nella storia del gruppo, con 265 milioni di fatturato nel 2025 e il miglior Ebt di sempre. Pompili affronta anche l'impatto della crisi iraniana sul turismo: preoccupazione per il rallentamento delle prenotazioni, soprattutto su destinazioni come l'Egitto, ma anche fiducia nella capacità del settore di ripartire e nello spostamento della domanda verso mete come Italia, Capo Verde e lungo raggio verso ovest.

"Il 2025 è un anno straordinario, con il miglior bilancio da sempre per Veratur spa - spiega Pompili - Chiuderemo con 265 milioni di fatturato. Finalmente dopo il Covid 5 anni per recuperare tutto quello che abbiamo perso e abbiamo recuperato fortemente con un bilancio straordinario e anche col miglior Ebt da sempre".

"Sul lato crisi - prosegue l'amministratore delegato del tour operator - che sta impattando fortemente sul turismo, siamo preoccupati, ma sappiamo esattamente che il turismo è un settore incomprimibile. Non possiamo fermare gli italiani che torneranno a viaggiare. L'importante è che questa crisi abbia una fine. Ci auguriamo che prossimamente, molto a breve, possa terminare, in maniera che chi dovrà ancora prenotare l'estate avrà la tranquillità di poterlo fare. La crisi impatta sicuramente sul prodotto come Egitto e favorisce invece destinazione come Italia, Capoverde, lungo raggio verso ovest che in questo momento sono le più richieste in assoluto".

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