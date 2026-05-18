ULTIME NOTIZIE 18 MAGGIO 2026

Turismo, Pagnan Group: Venezia primo hub per l'Europa dalla Cina

Milano, 18 mag. (askanews) - Nonostante il rincaro dei carburanti e il contesto internazionale segnato dai conflitti, non si registra un calo nelle prenotazioni turistiche trainata dai flussi internazionali. Lo ha affermato Renato Pagnan, presidente di Pagnan Group, nel corso di una conferenza stampa svoltasi nei giorni scorsi a Mestre.

"Non notiamo, nonostante tutto, un calo nelle prenotazioni, anzi noi abbiamo una crescita che è anche fisiologica e che ci identifica esattamente con l'apporto della quota straniera verso il Sud e quindi verso l'Italia, come la più autentica espressione, la più anche qualificata, almeno in casa nostra, del turismo Nord europeo", ha detto Pagnan.

"Da questa settimana è in atto un collegamento stabile con la Cina, da Pechino a Venezia; quindi, Venezia diventa l'Hub di primo ricevimento in Europa di cittadini cinesi. Dico questo in un momento di guerre, però si aprono non solo Shangai, che ha già aperto un anno fa, ma oggi anche Pechino che è collegata con Venezia come prima discesa in Europa", ha aggiunto.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi