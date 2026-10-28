Turismo Open Air, nel 2026 superate 4 milioni di presenze

Rimini, 28 ott. (askanews) - Oltre quattro milioni di presenze turistiche, fatturato in crescita dell'8% e una quota di ospiti internazionali che raggiunge la metà del totale. Sono i numeri con cui Club del Sole archivia il 2026, consolidando la propria posizione di riferimento nel turismo Open Air italiano e che ha presentato in occasione del TTG di Rimini, fiera di riferimento del mondo turistico.

Un risultato che conferma l'evoluzione del settore verso un modello di vacanza capace di unire natura, libertà e comfort, attraverso l'offerta delle Full Life Holidays. Crescono i mercati esteri, aumenta il valore dei soggiorni e si amplia il network di strutture del Gruppo, che oggi conta 29 Villaggi in otto regioni italiane.

Le parole di Angelo E. Cartelli, Direttore Generale Club Del Sole: "Club del Sole chiude in modo positivo la stagione 2026 con un aumento del fatturato dell'8% e un aumento di presenze dell'11%. I dati positivi riguardano la crescita dei mercati esteri, la cui quota sul totale di Club del Sole passa dal 45% al 50%, e l'aumento del 10% della durata media del soggiorno. Cresce anche il valore della vacanza, con un incremento dell'11%, trainato soprattutto dai mercati esteri, che hanno dimostrato una maggiore capacità di spesa.

Sostanzialmente sono due gli elementi che hanno portato a questa stagione positiva, il primo sicuramente le presenze dall'estero, il secondo il nostro format Full Life Holidays, un format molto flessibile che oggi va incontro alle esigenze del viaggiatore moderno, post covid, che cerca flessibilità, rapporto con la natura, grandi spazi e soprattutto un prodotto che si può comporre ogni giorno come si vuole".

Alla crescita dei risultati si accompagna un'evoluzione dell'offerta, con nuove destinazioni e soluzioni pensate per rispondere a esigenze di vacanza sempre più diversificate.

Nuovamente Angelo E. Cartelli, Direttore Generale Club Del Sole: "Club del Sole proseguirà il proprio percorso di crescita: già dalla stagione 2027, il portfolio raggiungerà i 30 Villaggi grazie all'ampliamento della presenza a Riccione, dove è previsto un importante investimento che sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa dedicata a Milano.

Continueremo a presentare tre habitat principali mare, montagna e laghi e a sviluppare il format Full Life Holidays, potenziandolo attraverso l'innovazione tecnologica. L'obiettivo è migliorare sempre più la relazione con i clienti e la qualità della loro esperienza. In questa direzione si inserisce il forte investimento in tecnologia, avviato già nella stagione 2026 con il lancio del primo programma loyalty del Gruppo, Club del Sole Rewards.

Punteremo inoltre a rafforzare ulteriormente il rapporto con i nostri ospiti attraverso una nuova piattaforma CRM, che renderà il rapporto con il cliente sempre più diretto e tecnologico, grazie anche all'integrazione dell'intelligenza artificiale in tutti i touchpoint di Club del Sole. Desideriamo seguire l'evoluzione del mercato e intercettare le nuove esigenze dei nostri clienti, anticipandone le aspettative per offrire esperienze sempre più personalizzate e capaci di sorprenderli all'interno dei nostri Villaggi".

I risultati del 2026 aprono così una nuova fase per Club del Sole, tra consolidamento della leadership italiana e ambizioni sempre più europee. L'obiettivo è ampliare mercati, destinazioni ed esperienze, continuando a investire nell'innovazione e nella qualità dell'accoglienza. Un percorso che punta a far evolvere il turismo Open Air, coniugando la dimensione della natura con servizi, comfort e un'offerta capace di adattarsi ai nuovi modi di vivere la vacanza.