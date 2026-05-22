ULTIME NOTIZIE 22 MAGGIO 2026

Turismo, Neos: ancora più garanzie per le vacanze e prezzi bloccati

Milano, 22 mag. (askanews) - Un nuovo sistema di garanzia per i viaggiatori e la conferma dell'impegno per assicurare la vacanza in tutti i suoi aspetti, anche in un momento storico complesso per tutto il settore del turismo. Neos, compagnia aerea del gruppo Alpitour Word, ha presentato Neos Protection. "Abbiamo sentito la necessità - ha detto ad askanews Aldo Sarnataro, Chief Commercial Officer Neos - di mettere in campo una tranquillità e una garanzia per i nostri clienti che non c'è nessun motivo quest'estate per non andare in vacanza. Quindi Neos Protection vuole rappresentare la garanzia e la tranquillità: se ti portiamo in vacanza, noi ti riportiamo anche a casa. Come lo facciamo? Questo è il valore intrinseco nel far parte del gruppo Alpitour e quindi il fatto di avere una filiera che lavora insieme e questo ci permette di poter mettere in campo una protezione che figlia di un lavoro operativo e di procedure di investimenti per cercare di proteggere la vacanza".

L'idea di base è che, anche a fronte di una situazione internazionale instabile, la stessa tipologia di prodotto offerto dal turismo organizzato è concepita per tutelare il viaggiatore sotto tutti gli aspetti, compreso quello dei costi legati al carburante degli aerei. "Ci tenevamo a rafforzare ancora questo concetto - ha aggiunto Sarnataro - perché in un momento così difficile, ovviamente dove c'è una variabilità del costo del fuel che è molto grande, ci poteva essere il timore da parte del cliente che ci potrebbero essere costi post acquisto e quindi ci tenevamo a rafforzare questo concetto che alla luce di quello che è il preventivo nel momento in cui uno va ad acquistare, non ci saranno sorprese dal momento che intercorre, dalla chiusura dell'acquisto fino al momento della partenza".

Neos in passato ha messo a disposizione i propri aerei per recuperare italiani che erano rimasti bloccati all'estero in situazioni di emergenza e oggi questa esperienza rafforza ulteriormente l'idea di garantire la protezione per tutti i viaggi e per tutte le vacanze.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi