Turismo, Neos: ancora più garanzie per le vacanze e prezzi bloccati

Milano, 22 mag. (askanews) - Un nuovo sistema di garanzia per i viaggiatori e la conferma dell'impegno per assicurare la vacanza in tutti i suoi aspetti, anche in un momento storico complesso per tutto il settore del turismo. Neos, compagnia aerea del gruppo Alpitour Word, ha presentato Neos Protection. "Abbiamo sentito la necessità - ha detto ad askanews Aldo Sarnataro, Chief Commercial Officer Neos - di mettere in campo una tranquillità e una garanzia per i nostri clienti che non c'è nessun motivo quest'estate per non andare in vacanza. Quindi Neos Protection vuole rappresentare la garanzia e la tranquillità: se ti portiamo in vacanza, noi ti riportiamo anche a casa. Come lo facciamo? Questo è il valore intrinseco nel far parte del gruppo Alpitour e quindi il fatto di avere una filiera che lavora insieme e questo ci permette di poter mettere in campo una protezione che figlia di un lavoro operativo e di procedure di investimenti per cercare di proteggere la vacanza".

L'idea di base è che, anche a fronte di una situazione internazionale instabile, la stessa tipologia di prodotto offerto dal turismo organizzato è concepita per tutelare il viaggiatore sotto tutti gli aspetti, compreso quello dei costi legati al carburante degli aerei. "Ci tenevamo a rafforzare ancora questo concetto - ha aggiunto Sarnataro - perché in un momento così difficile, ovviamente dove c'è una variabilità del costo del fuel che è molto grande, ci poteva essere il timore da parte del cliente che ci potrebbero essere costi post acquisto e quindi ci tenevamo a rafforzare questo concetto che alla luce di quello che è il preventivo nel momento in cui uno va ad acquistare, non ci saranno sorprese dal momento che intercorre, dalla chiusura dell'acquisto fino al momento della partenza".

Neos in passato ha messo a disposizione i propri aerei per recuperare italiani che erano rimasti bloccati all'estero in situazioni di emergenza e oggi questa esperienza rafforza ulteriormente l'idea di garantire la protezione per tutti i viaggi e per tutte le vacanze.