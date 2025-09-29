ULTIME NOTIZIE 29 SETTEMBRE 2025

Turismo, Meloni: settore strategico, in passato trascurato

Roma, 29 set. (askanews) - "Il turismo è una delle industrie più dinamiche del mondo e più strategiche e preziose per l'economia italiana" e "ringrazio Daniela Santanchè per il lavoro costante ed efficace a supporto del settore". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla venticinquesima edizione del Global Summit WTTC, forum internazionale dedicato al settore del turismo.

"Il turismo - ha aggiunto - crea posti di lavoro, attrae e attiva investimenti, apre opportunità per milioni di persone, è uno straordinario generatore di ricchezza e di benessere, il 13% del Pil italiano. Ma il suo valore va al di là del lato strettamente economico perché racconta quel che sappiamo fare meglio, consente di promuovere i nostri valori e rilancia il nostro stile di vita: è uno degli strumenti principi con cui il popolo italiano parla al mondo della sua identità, la fa conoscere e la rende così ammirata. Non sempre in passato adeguatamente valorizzato: a volte è stato trascurato, a volte persino snobbato. E' il motivo per il quale all'atto della costituzione del governo abbiamo voluto che il settore avesse piena dignità potendo finalmente contare su Ministero autonomo con un proprio portafoglio, guida e soggetto di collegamento delle politiche intersettoriali. Abbiamo scelto di investire proprio sul turismo come driver del nostro sviluppo e affermazione".

