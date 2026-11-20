Milano, 20 nov. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato alla quarta conferenza programmatica del dipartimento Turismo di Fratelli d'Italia, dal titolo "Valorizziamo Roma, valorizziamo l'Italia", in corso nella capitale, ha rivendicato i risultati raggiunti dal settore e delineato gli obiettivi del governo per i prossimi anni.

"Il turismo è molto di più di un settore strategico per la nostra economia, è un pezzo di noi perché parla al mondo dell'Italia, racconta il nostro stile di vita, promuove quello che sappiamo fare meglio", ha sottolineato la premier, rivendicando il primato italiano tra le destinazioni turistiche europee e indicando come obiettivo il consolidamento del ruolo dell'Italia come "superpotenza turistica", coniugando crescita economica, difesa dell'identità e sviluppo dei territori.