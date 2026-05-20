Turismo, Marchetti (Engt): Germania meta vicina, viaggi in treno +19%

Roma, 20 mag. (askanews) - "Abbiamo chiuso febbraio con un più 3,5% rispetto all'anno scorso, quindi è già un ottimo risultato. Ovviamente sono tempi volatili, però ci rincuora che la Germania sia una destinazione vicina e molto raggiungibile anche via terra, anche con i treno, soprattutto con i nuovi collegamenti che partiranno anche da Roma. Sappiamo che le Frecce stanno effettuando i test sulle infrastrutture tedesche e quindi presto avremo anche un collegamento da Roma su Monaco diretto": lo ha detto ad askanews Agata Marchetti, direttrice per l'Italia dell'Ente nazionale Germanico per il Turismo (Engt) a margine di un evento per la stampa al Goethe Institut a Roma dedicato alle principali novità e manifestazioni per i turisti italiani in Germania nel 2026, a cui ha partecipato anche la direttrice dell'ente per la promozione turistica di Norimberga, Ctz Norimberga (Congress- und Tourismus-Zentrale Nuernberg), Yvonne Couline, e la responsabile per l'Italia del Ctz Norimberg Helga Schenk.

"I viaggi in treno hanno visto un'impennata negli ultimi anni, nel 2025 attestiamo un più 19%, ma l'anno precedente ha visto un aumento del 140% di viaggi in treno verso la Germania", ha aggiunto. "Napoli-Berlino è prevista per ora nel 2028, cominciamo a testare la prima tratta su Monaco e poi sarà emozionante (spannend, ndr) vedere la Frecce arrivare fino alla capitale tedesca", ha sottolineato Marchetti.

"Anniversari importanti? Uno che ha un respiro mondiale Frankfurt Design Capital, Francoforte al centro dei riflettori per il traguardo di Capitale mondiale del Design, non solo la città di Francoforte ma tutta la regione è coinvolta in questo evento con più di 2.000 manifestazioni dedicate al Design. E spostandosi verso la Capitale tedesca, anche Berlino ha un importante anniversario che riguarda il design. Sono 20 anni come città che fa parte della rete del design delle città europee e nel 2026 celebra i Berlin Design Days, dal 24 al 26 settembre e promettono tanti eventi e manifestazioni, ha aggiunto la direttrice ENTG in Italia.