Turismo lento, Casellati: "Con la bici si scoprono luoghi nascosti"

Perugia, 25 mag. (askanews) - Scoprire luoghi nascosti, attraversare l'Umbria a passo lento e riportare visitatori nelle aree interne. Al forum "Il futuro del turismo è lento", a Perugia, Ludovica Casellati, esperta di cicloturismo e ideatrice dei Green Road Awards, racconta il ruolo delle vie verdi nella crescita del cicloturismo: percorsi accessibili, e-bike, viaggi organizzati e una nuova attenzione per borghi, natura, silenzio ed enogastronomia.

"La bicicletta - afferma Casellati - è lentezza per eccellenza, è fruizione gentile dei territori, lungo queste vie verdi. E in Umbria ce ne sono davvero tante. L'Umbria è una regione ricca di natura, di cultura, di enogastronomia eccellente. Quindi perché non visitarla in bicicletta? Per scoprire luoghi che altrimenti non riusciremmo mai a vedere. Mi piacerebbe pensare che il futuro del turismo debba essere questo: la lentezza. Dobbiamo recuperare tempo per noi stessi, recuperare il silenzio. Il Green Road Award è l'Oscar italiano del cicloturismo. Vuole accendere i riflettori sulle vie verdi italiane più belle.

"Abbiamo innescato una gara virtuosa - prosegue l'esperta di bike tourism -. Quando abbiamo iniziato erano poche le Regioni che riuscivano a candidare vie verdi. Oggi invece sono tantissime. Il cicloturismo è una delle carte che i territori possono giocare per ripopolare le aree interne, farle conoscere, sviluppare la bike-economy e far rinascere economie che prima non erano attraversate dal turismo".

"L'e-bike - prosegue - consente davvero a tutti di poter pedalare. Restituisce watt alle nostre gambe quando il percorso è più lungo o quando c'è un dislivello superiore al nostro allenamento. C'è anche la possibilità di farsi organizzare un viaggio in bicicletta. "i può essere guidati, con le valigie portate da un albergo all'altro. Un tour in bicicletta senza pensieri".

"Siamo noi il motore di noi stessi. La bicicletta conclude Casellati - è una fruizione gentile del territorio: non inquina, fa bene all'ambiente e anche a se stessi. Il movimento mette in moto il corpo, salva il fisico e salva anche la mente".