Turismo, la Campania al TTG di Rimini

Roma, 16 ott. (askanews) - Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha inaugurato lo stand regionale al TTG Travel Experience di Rimini, uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati al settore turistico

All'inaugurazione hanno partecipato Vincenzo Maraio, assessore regionale al Turismo, alla Promozione del territorio e alla Transizione digitale, Daniele Milano, Sindaco di Amalfi e delegato al Turismo di ANCI Campania, Roberta Frisoni, assessora a Turismo, Commercio, Sport Regione Emilia Romagna, Ivana Jelinic, amministratore delegato e facente funzioni di presidente e direttore finanza amministrazione e controllo di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo e Clementino, ospite speciale dell'evento.

Con il taglio del nastro prende ufficialmente il via la tre giorni di incontri, eventi e momenti di confronto dedicati alla promozione turistica e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Con lo slogan "Campania. Divina. Una rotta, mille destinazioni", la Regione punta a presentare un'offerta turistica unitaria e integrata, capace di valorizzare non solo le mete più celebri, ma anche il patrimonio diffuso delle comunità locali, dei borghi e delle aree interne. Al centro della strategia promozionale, anche la capacità attrattiva di Napoli e il calendario dei grandi eventi internazionali, a partire dalla prossima edizione dell'America's Cup, che proietterà la Campania sulla scena mondiale.

"Crediamo nel turismo e nella necessità di accompagnarne lo sviluppo con una programmazione seria, capace di coniugare crescita economica, qualità dell'offerta e rispetto dell'identità dei territori. Non possiamo prescindere da un uso responsabile delle risorse pubbliche: ogni intervento deve rispondere a una visione e produrre risultati concreti. La forza attrattiva della Campania sta nella ricchezza e nella varietà di città, borghi, paesaggi, isole, percorsi che riesce ad offrire, dalle aree costiere a quelle interne. I grandi eventi come le regate preliminari dell'America's Cup a Napoli hanno dimostrato la forza organizzativa del territorio, rilanciando al contempo la sfida di garantire l'accesso libero e gratuito al mare lungo tutta la costa. Le aree interne rappresentano poli strategici per cultura e innovazione. Investiamo, inoltre, su infrastrutture moderne per l'accessibilità, per costruire un sistema turistico di eccellenza e sviluppo equilibrato, senza mai compromettere l'autenticità dei luoghi", ha dichiarato il presidente Roberto Fico.

"La Campania guarda al mondo e scommette con decisione sui mercati internazionali. L'America's Cup sarà una straordinaria occasione di promozione, ma la nostra strategia va ben oltre i grandi eventi. In un solo anno abbiamo avviato una rivoluzione nel governo del turismo, passando alla programmazione concreta: il Piano triennale definisce la visione, le DMO mettono in rete territori e operatori, mentre i PAD e l'Osservatorio regionale ci forniscono dati e strumenti per governare i flussi anziché subirli. La nostra sfida è trasformare la crescita turistica in sviluppo, occupazione e ricchezza diffusa, allungando la stagione e portando nuove opportunità in tutti i borghi della Campania", ha sottolineato l'assessore Vincenzo Maraio.

"Con il presidente di ANCI Campania, Francesco Morra, abbiamo consolidato e rilanciato i rapporti con tutte le Istituzioni, con il presidente Fico e con l'assessore Maraio. I Comuni sono centrali nelle attività di promozione e programmazione", ha concluso Daniele Milano, sindaco di Amalfi.