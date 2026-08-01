Turismo, irregolarità in oltre il 63% delle aziende controllate

Milano, 1 ago. (askanews) - In 486 delle 785 aziende controllate, oltre il 63%, sono state riscontrate irregolarità. È il bilancio della campagna condotta a giugno e luglio dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro nel settore turistico e alberghiero.

Gli accertamenti hanno riguardato 3.825 lavoratori: 751 avevano una posizione irregolare e 198 lavoravano in nero. Contestate anche 395 violazioni delle norme sulla sicurezza.

Le irregolarità più frequenti riguardano la sorveglianza sanitaria, la formazione dei dipendenti e la valutazione dei rischi.

I carabinieri hanno sospeso 157 attività per lavoro nero o gravi carenze nella sicurezza. Sanzioni e ammende per quasi tre milioni e mezzo di euro. Quattro persone sono state denunciate per caporalato.