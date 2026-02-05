Turismo, in Alabama il soul food che ha fatto la storia

Milano, 5 feb. (askanews) - È il Sud dei diritti civili, delle persone che hanno trasformato anche cucine e ristoranti in luoghi di incontro e condivisione: l'Alabama compare tra le mete consigliate da Travel South USA, l'organizzazione ufficiale di promozione delle destinazioni regionali degli Stati Uniti meridionali, che ha compilato un itinerario sulle tracce del Civil Rights Movement che tocca anche Mississipi e North Carolina, dove il soul food, diventa racconto collettivo, omaggio a una storia di perseveranza e orgoglio.

L'Alabama è culla del movimento per i diritti civili e fondamentale nel plasmare il corso della storia americana: un viaggio che tutti dovrebbero compiere. Ma il viaggio è anche culinario. A partire dal "Meat & Three", originario di Nashville, Tennessee, ovvero un pasto a prezzo fisso composto da una portata principale di carne e tre contorni a scelta. E sono tanti i luoghi da visitare, a partire da Chris' Hot Dogs, famoso per aver ospitato Martin Luther King Jr. e altri leader durante il boicottaggio degli autobus di Montgomery. Immancabile poi una sosta al Rosa Parks Museum, al 16th Street Baptist Church e al Civil Rights Memorial.