Turismo, il rischio di un'Italia trasformata in Disneyland

Firenze, 10 nov. (askanews) - L'Italia rischia di trasformarsi in una Disneyland per turisti, perdendo proprio ciò che la rende attraente: la vita dei suoi territori. Per evitarlo, bisogna puntare sulla qualità del turismo e sulle ricadute economiche per le comunità locali, anche a costo di ridurre il numero dei visitatori. Al BTO di Firenze, Roberta Milano, coordinatrice e responsabile dell'area Food & Wine Tourism, mette in guardia anche dal rischio che l'Italia, forte della propria attrattività, si adagi sugli allori mentre altre destinazioni investono in strategie di sviluppo.

"Si può crescere attirando meno turisti, non solo: è l'auspicabile crescita per l'Italia. L'Italia in fondo è piccola - dice Roberta Milano - lo è rispetto ad altri paesi come gli Stati Uniti. Non deve mirare ad avere più turisti, ma ad avere più qualità di turismo, capace di valorizzare quello che noi abbiamo e anche un po' più altospendenti, perché quello che conta poi sono le ricadute economiche sui territori".

"Il turismo - prosegue - è una grande risorsa anche per i territori delle aree interne, dei piccoli borghi, ma va gestito pensando prima alla felicità, come diceva lo stesso Carlin Petrini, dei residenti, ai servizi, alla qualità della vita di questi borghi, perché altrimenti si spopolano e noi avremo solamente una rappresentazione disneyana dell'Italia e non più un'Italia viva che invece è il nostro punto di forza".

"Il rischio maggiore per il turismo italiano, secondo me, è quello di accomodarsi sugli allori. Noi siamo la meta più desiderata, lo dice una ricerca Ipsos, nel mondo su 22 Paesi, anche da quelli che sono già stati in Italia. E il fatto che noi ci adagiamo su questo posizionamento, su questa bellezza, su questa storia e non ci accorgiamo che intorno altre destinazioni stanno lavorando seriamente con il marketing, business intelligence, di programmazione e rischiano di avere dei risultati migliori rispetto a noi, soprattutto in termini anche di ricadute economiche", conclude Roberta Milano.