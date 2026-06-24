Turismo, Gruppo Mangia's: "2025 migliore anno della nostra storia"

Milano, 24 giu. (askanews) - "Nel 2021 abbiamo iniziato un progetto di rinascita che sta vedendo i propri frutti e il 2025, è stato il miglior anno della nostra storia, dei nostri 53 anni di storia, con risultati economici rilevanti anche in enorme progressione rispetto al passato. Prendiamo il 27% in più dei ricavi nella sola Aeroviaggi, ma come dati aggregati siamo quasi al 35% e una EBITDA che sale di quasi il 50%. Perciò la strategia portata avanti in questi anni di ritrasformare la nostra compagnia rivolgendoci a un mercato cinque stelle e cinque stelle lusso ha portato i suoi frutti". Lo ha detto ad askanews Marcello Mangia, presidente e CEO del gruppo Mangia's, commentando il bilancio 2025, chiuso con una grande crescita.

"Essere partner dei grandi fondi internazionali e riuscire a lanciare nuove destinazioni e dunque aprire nuovi mercati sta portando i suoi frutti. Perciò sono felice che tutti gli investimenti fatti in questi anni anche abbiamo, nonostante qualche passo indietro durante il Covid, portato i loro frutti. Inoltre per il 2026,2027 e 2028 abbiamo lanciato un programma di investimenti di circa 180 milioni per completare l'evoluzione delle nostre strutture alberghiere. Dunque è un progetto molto ampio, molto vasto. Abbimao incalzato i migliori architetti sul mercato sia di di formazione italiana che internazionale per completare un po' le la ristrutturazione dei nostri asset per essere pronti alle sfide del futuro. Contiamo di aprire nel 2028 tutta la nostra collezione di cinque stelle. Siamo già la prima catena alberghiera per posti letto a cinque stelle e cinque stelle lusso, ora la crescita non è terminata e abbiamo grandi prospettive per il futuro", ha concluso Marcello Mangia.