Turismo Germania: 200 anni Isola dei Musei, presto treno Roma-Berlino

Roma, 6 giu. (askanews) - Serata Germany Travel con focus su Berlino, con la partecipazione del ceo di visitBerlin Burkhard Kieker, di Carlo Carbone, Market & Media Relations Manager visitBerlin e di Moritz van Duelmen, Kulturprojekte Berlin, al Goethe Institut a Roma, dove la direttrice dell'Ente Nazionale Germanico per il Turismo (ENGT), Agata Marchetti, ha presentato ai giornalisti i punti forti delle campagne 2025 per i viaggiatori italiani in Germania.

"Il 2024 si è chiuso bene, con soddisfazione, con oltre 3,5 milioni di pernottamenti, con +4.6%. Nel 2025 le nostre analisi delle prenotazioni ci danno una visione positiva per l'estate e per l'autunno, anche perché abbiamo tante cose da proporre", ha spiegato ad askanews Marchetti al termine dell'evento.

"Non è soltanto il 'city trip' di prima, con il weekend lungo classico, ma ci si spinge anche fuori dalla città. A proposito del raggiungere la città, nei collegamenti abbiamo tante novità, che ci lasciano presupporre che l'anno avrà un risvolto positivo, perché, grazie a diverse congiunture, abbiamo un aumento di collegamenti, perché Easyjet ha attivato nuovi voli, Ita ha completato quasi il matrimonio con Lufthansa, per cui sono stati attivati 118 voli settimanali sulla Germania. E poi è stato annunciato da poco, da Trenitalia, in collaborazione con Deutsche Bahn, le ferrovie tedesche, che già da fine anno ci saranno le frecce che potranno andare fino a Monaco da Milano, e poi dal 2028 addirittura da Roma si arriverà a Berlino", ha aggiunto la direttrice.

"Abbiamo un compleanno, che abbiano presentato questa sera perché eravamo con la nostra Capitale, con Berlino, che festeggia 200 anni dell'Isola dei Musei, anniversario molto importante, l'Isola dei Musei è interamente un patrimonio Unesco, ha al suo interno delle ricchezze inestimabili. Sappiamo che il Pergamonmuseum adesso è in ristrutturazione, però nel 2027 riaprirà una parte del Pergamon, perché aveva bisogno di un restauro molto importante. Però intanto ci sono tutte le altre ricchezze: il Bode-Museum, il Neues Museum, l'Altes Museum, dei tesori", ha concluso Marchetti.