Turismo e cinema, Mazzi lancia l'iniziativa "Che spettacolo l'Italia!"

Roma, 20 ott. (askanews) - Che spettacolo l'Italia! è un'iniziativa "incentrata sul fatto di creare un piccolo film, che chiamiamo film turismo e che venga poi divulgato attraverso i film e le opere principali, che sono film e serie tv nei vari formati. Pensiamo che il cinema sia stato molto importante anche per il turismo, anche per il turismo di qualità e per l'immagine dell'Italia nel mondo": così il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha presentato "Che spettacolo l'Italia! What a movie Italia is. Quando il turismo abbraccia il cinema", alla Festa del Cinema di Roma.

Il ministro ha citato "i nostri grandi registi, da Fellini a De Sica, Pasolini con il Vangelo II Matteo girato a Matera", ma anche "Vacanze Romane e Benigni con La Vita è bella, o film più popolari come Cliffhanger di Stallone o al Sorpasso", per spiegare che "se noi avessimo una narrazione dei luoghi dove sono stati girati questi film, oggi avremmo qualcosa di grande pregio, perché grandi attori che ci raccontano i luoghi dove loro magari hanno vissuto per delle settimane per girare i film, sarebbero delle perle. Pensando questo abbiamo lanciato questa iniziativa, per sostenere il turismo italiano attraverso gli occhi del cinema", ha sottolineato, in riferimento al claim dello spot presentato all'Auditorium per il lancio dell'iniziativa istituzionale del MiTur.

Il progetto mira a promuovere lo sviluppo nazionale e internazionale del turismo italiano attraverso la realizzazione, l'acquisizione e la divulgazione di contenuti audiovisivi originali, in qualità cinematografica, denominati film turismo, da distribuire in accoppiata a serie tv e film per le sale cinematografiche, in prima programmazione o proiezione.

Nei film turismo gli attori protagonisti, affiancati da co-protagonisti e dal regista, rappresenteranno e racconteranno al pubblico i luoghi delle riprese e delle scene più significative appena viste. Il progetto riguarderà territori, località, città e borghi d'Italia che non risultino semplici ambientazioni ma assumano identità, centralità e rilevanza nelle storie e in quanto tali vengano valorizzati.

I film turismo potranno avere una durata dai 5 ai 10 minuti a seconda che vengano abbinati a film per le sale cinematografiche, a film-tv o a serie tv nei formati lunga-serie o mini-serie. La presenza del film turismo a fine proiezione sarà annunciata nei titoli di testa dell'opera principale attraverso la dicitura "Quest'opera promuove lo sviluppo del turismo italiano".

I produttori potranno inviare le loro proposte al Ministero del Turismo e una commissione valuterà la coerenza di tali proposte con le finalità di promozione dello sviluppo del turismo italiano. Per la realizzazione e acquisizione dei film turismo e per le relative attività di distribuzione e divulgazione sono previsti stanziamenti fino a quattrocentomila euro a seconda che l'abbinata sia con film per le sale cinematografiche, film tv o serie tv, in formato lunga-serie o mini-serie.

Il progetto, curato dal Ministero del Turismo in collaborazione con la società in house ENIT SpA, avrà carattere sperimentale per un anno. L'avviso sarà reso pubblico martedì 10 novembre 2026.