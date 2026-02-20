ULTIME NOTIZIE 20 FEBBRAIO 2026

Turismo e benessere, un'insegnante di yoga italiana a Mauritius

Milano, 20 feb. (askanews) - Il turismo contemporaneo vive sempre più di esperienze da offrire ai viaggiatori e tra queste una parte importante la gioca anche il benessere. In quest'ottica Beachcomber Resorts & Hotels ha lanciato il progetto 'Wellness Calendar' che coinvolge specialisti provenienti da tutto il mondo, che nei prossimi mesi saranno protagonisti a Mauritius di settimane a tema, condividendo il loro know-how con gli ospiti degli hotel del gruppo . In particolare al Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa, dal 3 al 7 marzo, la protagonista sarà l'italiana Martina Sergi, insegnante di yoga e imprenditrice digitale nel campo del benessere.

"Io farò cinque classi di yoga mentre sarò lì - ha spiegato ad askanews - una al giorno per cinque giorni, saranno tre classi mattutine e due serali, in quanto la mattina faremo delle classi più attive, quindi saranno proprio delle classi dove il focus principale è dare forza e energia al corpo e iniziare la giornata diciamo al meglio. Invece le due classi serali, il cui focus sarà un po' di più la flessibilità,i saranno delle classi più lente e più appunto per chiudere la giornata dove andremo veramente a focalizzarci sull'allungamento del corpo e sulla mobilità".

Il Dinarobin è un resort affascinante, discreto, che vive anche dell'atmosfera magica della montagna Le Morne che fa da sfondo alla struttura. E l'offerta di queste classi di yoga vuole essere inclusiva, oltre che orientata ad arricchire la stessa forma dell'ospitalità offerta. "Io penso che farlo in primis in vacanza - ha aggiunto Martina Sergi - già è un approccio diverso in più magari sentendo le onde del mare, sentendo gli uccellini secondo me riesci veramente a a goderti tu di più la classe e anche stare proprio meglio alla fine perché riesci veramente a fare questa classe con concentrazione quindi secondo me è solo positivo".

Le lezioni si terranno nei giardini del Dinarobin Beachcomber, nel padiglione yoga della sua Spa e sulla lunga spiaggia del resort mauriziano.

