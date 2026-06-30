Turismo e benessere, la visione olistica di Palazzo Fiuggi

Fiuggi, 30 giu. (askanews) - Salute e benessere, ma anche un'Italia da scoprire a poca distanza da Roma e Napoli. Palazzo Fiuggi è una struttura che, intorno alla celebre acqua, ha costruito un progetto che unisce ospitalità a cinque stelle, gastronomia di alto livello con lo chef Heinz Beck, e una competenza medicale avanzata.

"Palazzo Fiuggi - ha detto ad askanews la Resident Manager Patrizia Di Martino - è una Wellness Medical Spa e la cosa particolare e unica è che si trova all'interno di un edificio del 1913 che è il simbolo dell'ospitalità italiana, e qui medicina moderna, prevenzione e discipline olistiche si uniscono in un approccio integrato che è dedicato alla salute, al benessere e alla longevità".

L'attenzione alla longevità è uno degli aspetti che caratterizzano l'offerta di Palazzo Fiuggi. "La longevità - ha aggiunto il responsabile dell'area medica, Fabrizio di Salvo - non dipende solo ed esclusivamente della genetica, ma dipende soprattutto dall'interazione tra il metabolismo, l'infiammazione, il microbiota stesso, la funzione cardio vascolare, la qualità del sonno, l'attività fisica e la nutrizione. Quindi fondamentalmente l'obiettivo di Palazzo Fiuggi non è semplicemente aiutare i nostri ospiti a vivere più. Ma è quello di aumentare la healthspan, cioè il numero di anni vissuti in efficienza fisica, cognitiva e metabolica".

Alla base del progetto, che incarna anche uno dei modi diversi in cui si declina il turismo oggi, c'è un'idea di star bene a 360 gradi. "Il nostro obiettivo - ci ha spiegato ancora Di Martino - è quello di accompagnare ogni ospite in un percorso personalizzato che favorisca il raggiungimento di un equilibrio duraturo tra corpo e mente attraverso programmi che combinano sia la parte della diagnostica, l'attività fisica, la nutrizione e i trattamenti rigenerativi. Il benessere è un benessere completo che prevede benessere sia del corpo che della mente che dell'anima, ma soprattutto che dà importanza a tutta una serie di principi che possono essere il movimento, l'alimentazione e tutto questo unito da un'acqua eccezionale che è l'acqua di Fiuggi".

E questa visione olistica dello star bene, affiancata dalle tecnologie all'avanguardia della medicina tradizionale, si declina in una serie di programmi medicali, ma può anche prendere la forma, più leggera, di un weekend di relax, alla scoperta anche di un territorio che racconta storie di nicchia, per chi desidera vivere non solo il palazzo, ma anche la natura che lo circonda.