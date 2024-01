Turismo, Cantamessa (FS TTI): bene prima fase Espresso Cadore

Roma, 22 gen. (askanews) - "Questo servizio è andato molto bene, è il primo di FS Treni Turistici Italiani, che è una start up, quindi molto versatile nella composizione dei treni, nel pricing delle carrozze, nella disposizione dei letti, ed è questo il bello di fare turismo con la ferrovia. Abbiamo visto in questa prima fase un grande sold out delle carrozze letti, dei compartimenti singoli, meno delle cuccette a sei posti, e per l'estate quindi andremo a proporre soluzioni per le famiglie a 4 posti e una maggior composizione di carrozze singole e doppie. Questo significa fare expertise in una Hotellerie che si muove, capire il gradimento del cliente e costruirgli la composizione del treno di conseguenza".

Così l'amministratore delegato di FS Treni Turistici Italiani, Luigi Cantamessa, commentando i risultati dell'Espresso Cadore, il treno notturno Roma-Calalzo con connessione via bus su Cortina D'Ampezzo, e i futuri sviluppi nella stagione estiva.