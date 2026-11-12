Turismo, Bto: gli algoritmi ridisegnano le tribù dei viaggiatori

Firenze, 12 nov. (askanews) - A BTO 2026, alla Stazione Leopolda di Firenze, il tema "Offbeat Tribes" mette al centro i cambiamenti nelle scelte di viaggio e il ruolo degli algoritmi nella nascita di nuove comunità di viaggiatori. Gruppi che si formano attorno a passioni e interessi comuni, anche per periodi molto brevi, superando le tradizionali classificazioni del mercato turistico.

Giulia Eremita, coordinatrice dell'area Digital Strategy di BTO 2026, spiega come i contenuti diffusi dai social media possano influenzare il desiderio di partire prima ancora che una persona abbia scelto una destinazione. Tra le tendenze emergenti indica i viaggi in solitaria, in particolare quelli delle donne, e il turismo della fascia silver. Per le imprese turistiche la sfida è comprendere comportamenti sempre meno prevedibili. Ma, secondo Eremita, dietro queste nuove abitudini emerge anche un'esigenza molto concreta: recuperare il proprio tempo e ritrovare il contatto umano.

"BTO 2026 dedicato alle tribù, tribù di viaggio, nuove tribù, vecchie tribù, ma anche movimenti temporanei di aggregazione attorno a passioni o addirittura a dei segnali che sono animati e alimentati dagli algoritmi dei social media, delle piattaforme. La cosa interessante - afferma Eremita - è che non ragioniamo più per target o per profili prestabiliti, ma si ragiona proprio per queste aggregazioni temporanee. Una persona può essere tante cose nello stesso momento e molto spesso il viaggio non viene più scelto. C'è una sorta di perdita di intenzionalità e per cui arrivano dei contenuti che in qualche modo catturano l'interesse in quel momento e creano già il bisogno e la necessità prima ancora che uno abbia deciso esattamente di cosa ha bisogno".

"Ovviamente - prosegue l'esperta - queste tribù temporanee algoritmiche non è che fan massa, però di base c'è questa tendenza al 'solo traveler', il fatto di viaggiare da soli per ritrovare se stessi, 'solo women traveler'. La parte 'silver' (over 65 ndr) è molto importante, gente che a un certo punto non ha più grandi impegni nella vita e quindi può ritrovare il proprio tempo e magari riscoprire le proprie passioni".

"Sostanzialmente siamo arrivati alla conclusione che il viaggiatore non viaggia più per scoprire perché conosce già tutto, viaggia per ritrovare il proprio tempo, ritrovare quello che a casa non ha. Di base è il contatto umano e in questa Offbeat Tribe è ritornato un po' questo argomento che sembra una banalità, ma non lo è. L'ospitalità può fare molto perché è un momento di stacco e di ripresa dei contatti umani che forse nella vita reale si sono un po' persi", conclude Eremita.