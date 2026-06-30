Turismo, Avila e la storia: a settembre le Giornate Medievali

Milano, 3 lug. (askanews) - Un salto all'indietro nel tempo di oltre otto secoli in una città spagnola che ha conservato la propria storia come poche altre. A settembre ad Avila si tengono le Jornadas Medievales, uno degli eventi di questi tipo più importanti in Europa. "Avila - ha spiegato ad askanews Blanca Pérez-Sauquillo, direttrice dell'Ente del turismo spagnolo a Milano - è una città della Comunità Autonoma della regione di Castiglia Leon ed è conosciuta soprattutto per essere un centro medievale. La peculiarità di Avila sono i due chilometri di antiche mura perfettamente conservate: pensato che delle 88 torri che esistevano nel passato oggi ne conserviamo ancora 87, quindi è uno spettacolo di mura meravigliosamente conservate ed è stato dichiarato Patrimonio dell'umanità dal'Unesco".

Le Giornate Medievali nel 2026 saranno quattro, dal 3 al 6 settembre e l'evento attira persone dalla Spagna, ma anche d'all'estero. E, soprattutto ricorda momenti storici in cui le differenze convivevano pacificamente. "Noi festeggiamo quella che chiamiamo la Festa delle tre culture - ha aggiunto la direttrice -. Avila era una città nella quale le tre culture, ebraica, cristiana e musulmana, convivevano in perfetta armonia tra loro. Noi vogliamo ricordare questo momento storico, che è anche un momento di divertimento per tutta la città coinvolta nella festa, ma anche per i visitatori e i turisti, nazionali e internazionali".

Tra costumi, tradizioni, ambientazioni storiche, mostre, laboratori, spettacolari esibizioni di arcieri, le Giornate Medievali di Avila offrono tanti spettacoli differenti. "C'è il mercato medievale, con circa 300 persone che rievocano gli antichi mestieri medievali - ha concluso Blanca Pérez-Sauquillo - poi c'è la sfilata delle culture alla quale partecipano anche sbandieratori italiani, che vengono dalla città di Camerino nelle Marche. Inoltre in una festa medievale non può mancare il torneo dei cavalieri, e anche questo si può vivere nella Festa delle tre culture di Avila. Infine c'è anche la festa della falconerie, con i rapaci che planano sulle mura della città e anche questo è uno spettacolo incredibile".

In un mondo del turismo che sempre di più cerca di valorizzare mete e diversificare, Avila si vuole porre come destinazione che va oltre le tradizionali grandi città spagnole. Forte anche dei buoni collegamenti che la rendono facilmente raggiungibile da Madrid e da molte parti del Paese.