Turismo, architettura e ospitalità al Falkensteiner di Bolzano

Bolzano, 20 ott. (askanews) - Un hotel moderno, progettato dallo studio di David Chipperfield che vuole unire l'aspetto molto metropolitano all'ospitalità tipica dell'Alto Agide. A Bolzano è aperto da luglio il Falkensteiner Hotel Bozen WaltherPark, che punta sul tradizionale claim del gruppo FMTG "Welcome Home" e si inserisce nel quartiere multifunzionale di WaltherPark, a due passi dal centro storico, ma con una vocazione contemporanea.

Così come contemporaneo è lo stile dell'hotel, che presenta camere eleganti e con elementi di design, ma sempre con misura e con quella sobrietà tipica dell'hotellerie bolzanina. Molte camere hanno anche grandi vetrate che si affacciano su via Alto Adige, cosa che contribuisce ulteriormente all'atmosfera "urban" dell'albergo, ma con le montagne subito dietro a ricordare dove ci troviamo.

Al sesto piano dell'hotel il ristorante Mochi, brand viennese rinomato per la cucina fusion giapponese, gode di un panorama notevole, così come molto affascinante è l'allestimento degli spazi dedicati al food, altro punto di forza del Falkensteiner di Bolzano.