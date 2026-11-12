Turismo accessibile, la prima barriera è la mancanza di informazioni

Firenze, 12 nov. (askanews) - Per una persona con disabilità, scegliere dove trascorrere una vacanza può essere difficile soprattutto per la mancanza di informazioni affidabili sull'accessibilità delle strutture e delle destinazioni. È uno dei problemi sollevati a BTO 2026, a Firenze, da Roberto Vitali, amministratore delegato e cofondatore di Village for all, organizzazione specializzata nell'ospitalità accessibile.

Secondo Vitali, le informazioni devono essere raccolte e verificate da soggetti competenti, affinché ciascun viaggiatore possa valutare se una struttura risponde alle proprie esigenze. L'accessibilità rappresenta anche un'opportunità economica: citando le esperienze di Bibione, Cortina e Peccioli, Vitali indica possibili incrementi del fatturato delle imprese tra il 15 e il 20%. Rimane però difficile stabilire quante destinazioni italiane siano effettivamente accessibili, perché manca una metodologia condivisa di valutazione. Per affrontare questo problema, Village for all ha sviluppato Destination4All, un protocollo che propone criteri comuni per migliorare l'accessibilità delle località turistiche e comunicarla ai visitatori.

E' davvero fruibile a tutti "una struttura che dichiara le proprie informazioni sull'accessibilità - dice Vitali - soprattutto che lo fa dichiarare da un ente terzo, da un'organizzazione terza che abbia le competenze per dare informazioni, non tanto per dichiarare l'accessibilità, ma per dare quelle informazioni che servono per poter essere scelti da chi ha esigenze di accessibilità".

"Il turismo accessibile è sicuramente un investimento, i dati che ho presentato lo dimostrano. A Bibione dal 2018 si sta lavorando sul turismo accessibile, ma anche a Cortina, anche a Peccioli e le imprese e gli imprenditori che stanno lavorando hanno dei ritorni dal 15 al 20 per cento di incremento dei propri fatturati", spiega Vitali, secondo cui "l'ostacolo più frequente che un turista con disabilità o con esigenze di accessibilità trova è la mancata informazione su cosa troverà una volta arrivato nella struttura, una volta arrivato nella destinazione. Non ci sono le informazioni su tutta la filiera e non ci sono informazioni di qualità. Questa è la più grande difficoltà".

"Le destinazioni turistiche italiane che siano accessibili in realtà non lo sappiamo. Non lo sappiamo perché non c'è una metodologia unica. Per questo noi abbiamo creato Destination4All, questo protocollo che permette alle destinazioni di farsi riconoscere non solo con un marchio, ma con una metodologia di lavoro consolidata che gli permette di lavorare sia sul mercato nazionale che internazionale", conclude Vitali.