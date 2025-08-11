Turchia, terremoto di magnitudo 6.1 nella provincia a Sindirgi

Sindirgi, 11 ago. (askanews) - Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito domenica Sindirgi, nella Turchia occidentale, ha dichiarato l'agenzia turca per la gestione delle catastrofi (AFAD). Almeno una persona è morta e sono decine quelle rimaste ferite. Il sisma è stato avvertito in diverse città dell'ovest del Paese, tra cui Istanbul e la meta turistica di Smirne. "Una persona di 81 anni è morta poco dopo essere stata salvata da sotto le macerie", ha dichiarato il ministro degli Interni turco Ali Yerlikaya ai giornalisti a Sindirgi, epicentro del sisma. Altre 29 persone sono rimaste ferite, ma non gravemente, ha aggiunto..

