Turchia: morti i 20 militari a bordo dell'aereo caduto in Georgia

Sighnaghi, 12 nov. (askanews) - Il ministero della Difesa turco ha annunciato la morte dei 20 militari che erano a bordo dell'aereo cargo C-130 caduto martedì al confine in Georgia vicino alla località di Sighnaghi mentre era diretto in Turchia.

"I nostri eroici compagni d'armi sono morti l'11 novembre 2025, quando il nostro aereo cargo militare C-130, decollato dall'Azerbaigian alla volta del nostro Paese, si è schiantato vicino al confine tra Georgia e Azerbaigian", ha dichiarato il ministro della Difesa, Yasar Guler, in un messaggio postato sull'account X del ministero, pubblicando le fotografie delle vittime.

Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente, secondo testimoni non ci sarebbe stata nessuna esplosione e non è stato dato alcun allarme.