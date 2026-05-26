ULTIME NOTIZIE 26 MAGGIO 2026

Turchia, cannoni ad acqua contro la protesta delle opposizioni

Milano, 26 mag. (askanews) - In Turchia, la polizia in assetto antisommossa ha usato i cannoni ad acqua per disperdere una manifestazione indetta dall'ex leader dell'opposizione Ozgur Ozel, pochi giorni dopo essere stato destituito da un tribunale. La protesta nella città di Izmir si è svolta due giorni dopo che la polizia antisommossa aveva fatto irruzione nella sede del principale partito di opposizione, il CHP, nella capitale Ankara, sparando gas lacrimogeni e picchiando i membri del partito prima di cacciarli.

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