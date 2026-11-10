Tumori testa-collo, le parole della cura

Milano, 10 nov. (askanews) - Un maxi cruciverba per parlare di cancro, abbattere i tabù e trovare le parole giuste per raccontare la malattia. All'Humanitas di Rozzano, a Milano, ha fatto tappa "Il Senso delle Parole", il progetto promosso da Merck Italia che porta l'enigmistica dentro gli ospedali per mettere al centro comunicazione, ascolto e umanizzazione delle cure.

Protagonisti di questa tappa sono i tumori della testa e del collo, patologie che possono compromettere funzioni fondamentali come parlare, mangiare e deglutire. E proprio per questo, accanto alla diagnosi e alle terapie, diventa fondamentale riconoscere i segnali e intervenire tempestivamente.

L'intervista al Prof. Paolo Bossi, Responsabile Oncologia Testa-Collo dell'IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano: "La diagnosi precoce, mai quanto nei tumori testa e collo è fondamentale, proprio perché sono tumori che prima vengono riconosciuti e prima vengono curati meglio. E in questo la comunicazione è fondamentale, perché i tumori testa-collo portano fastidi e problemi alla parte sociale, alla lingua, alla laringe, alla comunicazione, all'alimentazione, alla vita sociale. Quindi la comunicazione medico-paziente è centrale per riuscire a capire come affrontare al meglio questi trattamenti, come ascoltare le preferenze dei pazienti e come offrire la miglior qualità di vita".

Sul palco, definizioni e parole si incastrano in un grande schema firmato da Stefano Bartezzaghi. Un modo originale per affrontare anche i temi più difficili, trasformando il gioco in uno strumento per riflettere sulla malattia e sul modo in cui viene raccontata.

Le parole di Stefano Bartezzaghi, Enigmista e professore di Semiotica: "Io parto da un principio: giocare non significa sempre scherzare. Le due cose sono vicine, ma non sono la medesima. In particolare, il gioco del cruciverba consente e impone di mettere assieme parole un po' di tutti i tipi. E allora queste parole che hanno a che fare con la comunicazione tra il medico e il paziente una cosa così sensibile, così importante si trovano mescolate con le altre parole della lingua e ci fanno capire che sono parole della lingua. La lingua serve per comunicare; comunicare anche cose, anche giocare, ma contiene le parole per dire tutto ed è sempre possibile dire tutto, sapendole scegliere".

Ma nello schema c'è anche la voce di chi il percorso oncologico lo ha vissuto sulla propria pelle. Perché dietro ogni diagnosi c'è una persona, con paure, domande e bisogni che vanno ascoltati anche oltre la dimensione strettamente clinica.

Il commento di Umberto Tassini rappresentante AILAR, Associazione Italiana Laringectomizzati: "La mia esperienza è di 22 anni come paziente oncologico testa-collo. E proprio partendo dalla non-comunicazione che ho vissuto, il discorso della comunicazione è diventata una mia passione: deve essere veramente empatica, chiara e concisa".

Dalla parola alla cura, dunque, l'obiettivo è costruire un linguaggio più chiaro, umano e inclusivo. Il tour di Merck proseguirà nel 2027 con le prossime tappe dedicate alla sensibilizzazione e all'ascolto dei pazienti.