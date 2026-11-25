Milano, 25 nov. (askanews) - È un tumore raro, ma in Italia conta il primato europeo per casi prevalenti. A Milano, nell'incontro "Rari, ma non soli", clinici, esperti e associazioni hanno fatto il punto sul tumore rinofaringeo e sulle nuove prospettive di cura. Nel corso dell'evento, LEO Pharma ha annunciato la rimborsabilità in Italia di toripalimab, in associazione con cisplatino e gemcitabina, per il trattamento di prima linea degli adulti con malattia recidivante non candidabile a chirurgia o radioterapia, oppure metastatica.

Nel nostro paese, questa patologia ha un'incidenza di 0,88 casi ogni 100mila abitanti, circa 500 nuove diagnosi l'anno, ma il più alto numero assoluto di casi prevalenti nell'Ue, come spiegato dal professor Paolo Bossi: "Partiamo dai numeri: è un tumore raro, sotto i 500 casi ogni anno in Italia. Le caratteristiche peculiari sono che purtroppo si arriva tardi alla diagnosi - perché, essendo raro, è più difficile da diagnosticare - con sintomi legati sia alla zona interessata, cioè testa e collo, sia purtroppo, quando si presenta con lesioni metastatiche, alle sedi in cui queste metastasi sono presenti".

Spesso, come racconta il Professor Giuseppe Sanguineti, viene scoperto al terzo o addirittura quarto stadio, nelle forme recidivanti o metastatiche: "È difficile da diagnosticare per la sede, che è dietro le cavità nasali, quindi non facilmente accessibile, se non con strumenti dedicati. Viene diagnosticato in fase avanzata perché il più delle volte, per dare sintomi, deve manifestarsi e crescere parecchio: può dare, per esempio, ostruzione delle vie nasali oppure ostruzione della tuba di Eustachio, con un senso di ovattamento dell'orecchio, oppure addirittura - e questo riguarda quasi la maggior parte dei casi - comparire come una massa nel collo".

Le terapie pesano sulla vita quotidiana: neuropatie craniche, difficoltà a mangiare, deglutire e parlare, bocca secca e dermatite da radiazioni.

"Alcuni centri sono più attrezzati e fanno da riferimento per altri: questa è l'infrastruttura ministeriale. Da un punto di vista operativo, però, mancano ancora le direttive su come attuare il percorso diagnostico-terapeutico di questi pazienti. In questo senso AIOCC ci sta lavorando e a giorni varerà le linee di trattamento, all'interno del percorso diagnostico-terapeutico dei tumori testa-collo, compresi quelli del nasofaringe" ha aggiunto Sanguineti.

"Si tratta dell'aggiunta di un farmaco immunoterapico, nello specifico il toripalimab, al trattamento di chemioterapia nei pazienti con malattia recidivata o metastatica. Per noi è un passo avanti davvero importante perché porta un incremento delle risposte - in un maggior numero di pazienti la malattia si riduce - un miglioramento della qualità di vita e della sopravvivenza. Si arriva infatti a raddoppiare la sopravvivenza mediana rispetto a quanto eravamo abituati con i trattamenti precedenti" ha concluso Bossi.

Nuove prospettive terapeutiche e un lavoro di squadra sempre più stretto tra specialisti, centri di riferimento e associazioni per accompagnare i pazienti passo dopo passo. Perché anche quando la diagnosi arriva tardi e il percorso è impegnativo, chi affronta una malattia rara non deve sentirsi mai solo, e il tempo guadagnato può fare la differenza nella vita di ogni giorno.