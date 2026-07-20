ULTIME NOTIZIE 20 LUGLIO 2026

Tuffi da grandi altezze, in Sardegna tappa della Coppa del mondo

Cagliari, 20 lug. (askanews) - Il mare della Sardegna ha fatto da sfondo alla tappa italiana della Coppa del Mondo di tuffi dalle grandi altezze di World Aquatics si è tenuta a Porto Flavia, incoronando i nuovi campioni di High Diving al termine di una due giorni di gare che hanno premiato il britannico Aidan Heslop e la statunitense Kaylea Arnett, nuovi sovrani assoluti delle grandi altezze.

L'evento è stato ospitato da Marmeeting. "È un'occasione importantissima per il territorio - ha spiegato Franco Varese, Event Manager di Marmeeting - in quanto quest'anno, più dell'anno scorso, abbiamo avuto un incremento del numero di partecipanti e di nazionalità, quindi del numero di atleti. Quest'anno abbiamo 39 atleti che vengono da 17 Paesi in tutto il mondo e io penso sia un'opportunità importante per il comune, per la zona, per appunto incrementare il turismo e dare una spinta al turismo.

Gli atleti si sono sfidati in tuffi da altezze da brivido: 27 metri per gli uomini e 20 metri per le donne. Durante i tre secondi di caduta libera a più di 85 km/h, le acrobazie e le rotazioni di altissima precisione hanno dato spettacolo e hanno portato in Sardegna un evento internazionale.

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