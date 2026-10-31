Tu si que vales e poi speciale Usa

Dopo 'La ruota della fortuna' torna Tu si que vales con artisti da tutto il mondo. A seguire speciale TG5 'Midterm: America al Bivio' un viaggio negli Stati Uniti in vista delle elezioni di metà mandato.
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