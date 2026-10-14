Ttg, Frisoni: in Emilia-Romagna 35 milioni di presenze in 8 mesi

Rimini, 14 ott. (askanews) - Nei primi otto mesi del 2026 l'Emilia-Romagna ha registrato 35 milioni di presenze turistiche, 25 milioni delle quali sulla Riviera, con una crescita trainata soprattutto dagli stranieri. A tracciare il bilancio della stagione è Roberta Frisoni, assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, a margine del Ttg Travel Experience in corso alla fiera di Rimini.

"E' andata molto bene - ha detto Frisoni -. Stiamo ampliando i mercati: Germania, Austria e Svizzera la fanno da padrone, ma anche Polonia e Inghilterra si stanno affacciando sempre di più. I turisti da questi paesi stanno bene da noi e allungano anche la loro permanenza".

Per i prossimi mesi l'assessora ha indicato come priorità l'accessibilità dall'estero, con "una politica forte per avere più aeroporti connessi con il mondo", e il rinnovamento dell'offerta di comuni e operatori privati: "Metteremo 27 milioni di euro per sostenere il settore ricettivo nella riqualificazione delle strutture".