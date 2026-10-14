ULTIME NOTIZIE 14 OTTOBRE 2026

Ttg, Frisoni: in Emilia-Romagna 35 milioni di presenze in 8 mesi

Rimini, 14 ott. (askanews) - Nei primi otto mesi del 2026 l'Emilia-Romagna ha registrato 35 milioni di presenze turistiche, 25 milioni delle quali sulla Riviera, con una crescita trainata soprattutto dagli stranieri. A tracciare il bilancio della stagione è Roberta Frisoni, assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, a margine del Ttg Travel Experience in corso alla fiera di Rimini.

"E' andata molto bene - ha detto Frisoni -. Stiamo ampliando i mercati: Germania, Austria e Svizzera la fanno da padrone, ma anche Polonia e Inghilterra si stanno affacciando sempre di più. I turisti da questi paesi stanno bene da noi e allungano anche la loro permanenza".

Per i prossimi mesi l'assessora ha indicato come priorità l'accessibilità dall'estero, con "una politica forte per avere più aeroporti connessi con il mondo", e il rinnovamento dell'offerta di comuni e operatori privati: "Metteremo 27 milioni di euro per sostenere il settore ricettivo nella riqualificazione delle strutture".

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi