ULTIME NOTIZIE 29 LUGLIO 2026

Trump, Zelensky e Netanyahu al funerale di Lindsey Graham

Washington, 29 lug. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno partecipato ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham che si sono tenuti nella Cattedrale Nazionale di Washington. Presenti anche il vicepresidente JD Vance e ad altri alti funzionari statunitensi. Lindsey Graham, da sempre sostenitore sia dell'Ucraina che di Israele, è deceduto l'11 luglio all'età di 71 anni.

Donald Trump ha pronunciato un discorso durante una cerimonia commemorativa. "Lindsey Graham credeva in un'America forte. Voleva un'America forte. Aveva una fede incrollabile nella giustezza del potere americano e nella preghiera. Ed era estremamente interventista. Vi dirò, non ha mai visto una guerra che non gli piacesse", ha detto il Presidente degli Stati Uniti alla folla.

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