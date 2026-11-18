Shenzen, 18 nov. (askanews) - Per la prima volta Trump, Xi e Putin siedono allo stesso tavolo domani a Shenzen, a margine del summit Apec.

Washington vuole discutere della guerra con l'Iran e del controllo delle armi nucleari, dopo la scadenza dell'ultimo trattato tra Stati Uniti e Russia. Ma Pechino, che possiede un arsenale molto più piccolo, non intende partecipare per ora a negoziati trilaterali sul disarmo.

Tra Trump e Xi ci sono poi i dazi, le restrizioni sui semiconduttori e le esportazioni cinesi di terre rare.

Più delicata la questione ucraina. Inizialmente esclusa dall'agenda americana, è stata rimessa sul tavolo dallo stesso Trump. Kiev chiede esplicitamente ai presidenti di Usa e Cina di fare pressione su Mosca per mettere fine alla guerra e teme, assieme alle capitali europee, possibili accordi sul futuro dell'Ucraina senza essere coinvolte. Zelensky ha evocato il rischio di una nuova Yalta.

David Goodman, esperto di politica cinese dell'Università di Sydney: "Mi sorprenderebbe molto se da questo incontro uscisse qualcosa di concreto. Non riesco a immaginarlo. Al di là della volontà di farsi vedere insieme, ciascuno ha i propri interessi. E francamente non sono neppure sicuro che l'apparato statale cinese si fidi molto di quello russo, indipendentemente da Xi Jinping e Vladimir Putin".

Su Taiwan Trump ha detto che non intende sollevare la questione, ma si aspetta che sia Xi Jinping a farlo.

Il trilaterale comincia alle 14.30 locali, le 7.30 in Italia.