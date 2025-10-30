ULTIME NOTIZIE 30 OTTOBRE 2025

Trump vede Xi: "Grande successo". Sorrisi e accordo sulle terre rare

Roma, 30 ott. (askanews) - Il presidente degli Stati uniti Donald Trump, dopo il summit con il suo omologo cinese XI Jinping a Busan, in Corea del Sud, ha ribadito che si recherà in Cina il prossimo aprile e che il presidente cinese visiterà successivamente gli Stati uniti.

"Siamo d'accordo, io andrò in Cina ad aprile e lui verrà negli Stati Uniti poco dopo, che sia in Florida, Palm Beach o Washington, DC" ha detto sul volo di ritorno verso casa.

Un summit che era molto atteso, quello tra i due presidenti, che però non ha prodotto un accordo commerciale complessivo tra le due prime economie del mondo, come molti si aspettavano, e nemmeno un comunicato congiunto; solo alcuni annunci parziali, come il taglio dei dazi su alcuni prodotti cinesi legati al fentanyl e aperture sui chip.

I due leader si sono stretti la mano con sorrisi prima e dopo l'incontro nella base aerea di Gimhae. Xi Jinping ha detto che Cina e Usa devono essere "partner e amici", perché è la storia che glielo impone. "Sono pronto a continuare a lavorare con lei per costruire una base solida nelle relazioni tra Stati uniti e Cina e creare un clima favorevole allo sviluppo dei nostri due Paesi" ha detto il presidente cinese.

Il faccia a faccia è durato circa 100 minuti. Alla fine Trump, dall'Air Force One, l'ha definito un incontro "straordinario", in cui si è preso "un eccellente pacchetto di decisioni".

"È stato un grande successo, uno grande onore - ha detto - voglio dire, è un leader straordinario di un paese molto potente e nutro grande rispetto per lui. E apprezziamo il fatto che sia venuto per questo incontro".

Trump ha detto che si è affrontato anche il tema cruciale delle terre rare e si è trovato un accordo: "Quell'ostacolo è scomparso adesso - ha affermato - non c'è alcun ostacolo sulle terre rare. Speriamo che questo scompaia dal nostro vocabolario per un po'".

Il presidente infine ha anche annunciato che Usa e Cina collaboreranno per cercare di porre fine alla guerra in Ucraina.

