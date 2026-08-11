Trump: Usa controllano lo Stretto di Hormuz, possiamo decapitare Iran

Washington, 11 ago. (askanews) - Donald Trump senza freni, dallo Studio Ovale e sui social media parla di tutto e alza i toni dello scontro, ostenta sicurezza e attacca gli avversari. Il presidente, dopo le indiscrezioni sulla ridotta potenza militare americana, ha assicurato che gli Stati Uniti mantengono la capacità per colpire duramente Teheran e di avere "la capacità di decapitare" l'Iran. Su come farlo, è stato vago e rispondendo ad una domanda di un giornalista ha detto: "Lo scoprirete". Trump ha poi parlato dello Stretto di Hormuz, cruciale per approvvigionamenti energetici mondiali. Sostenendo che è "completamente aperto" e che sarebbe sotto il controllo esclusivo della Marina degli Stati Uniti, che rimuove anche le eventuali mine messe dal nemico.

Sulla questione mediorientale, dopo le divergenze emerse sul piano americano per Gaza, è tornato a dire che il rapporto con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu è ottimo.

Queste dichiarazioni sono state rilasciate mentre firmava un ordine esecutivo che promuove una revisione dell'obbligo vaccinale nelle scuole e ribadiva la richiesta di suddividere il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia (MMR) in tre dosi separate.

"Decenni fa, i bambini ricevevano solo una piccola parte dei vaccini richiesti oggi, e a quei tempi le persone erano molto più sane. E naturalmente, gli alti tassi di autismo che osserviamo oggi non esistevano" ha detto per motivare la misura.

Infine la difesa a spada tratta del presidente della Fifa Gianni Infantino, dopo le notizie su una sua possibile uscita di scena: Trump lo ha definito un dirigente "fantastico" e ha sostenenuto che la federazione internazionale commetterebbe "un terribile errore" se pensasse di sostituirlo.