Trump: Usa continuano a condividere intelligence con Kiev

Roma, 13 ott. (askanews) - Gli Stati Uniti continuano a condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina e a lavorare per porre fine al conflitto con la Russia: lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

"No, non abbiamo smesso. Li aiutiamo, ma in realtà li stiamo aiutando ad arrivare a una soluzione definitiva. Vogliamo che la guerra finisca", ha spiegato Trump prima di lasciare la Casa Bianca per una trasferta elettorale in Alaska.

"Vogliamo che la guerra finisca, quindi stiamo lavorando con loro l'Ucraina e con la Russia per porre fine al conflitto", ha concluso.