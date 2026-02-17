Trump: Ucraina raggiunga "rapidamente" un accordo con la Russia

Milano, 17 feb. (askanews) - Il presidente Donald Trump afferma di sperare che l'Ucraina raggiunga "rapidamente" un accordo con la Russia in vista dei colloqui a Ginevra tra Mosca e Kiev, mediati dagli Stati Uniti d'America. "L'Ucraina farebbe meglio a sedersi al tavolo dei negoziati, e in fretta", dice.

In queste immagini un aereo con a bordo la delegazione russa arriva a Ginevra per questo giro di colloqui con l'Ucraina: ultimo, teso tentativo degli Stati Uniti di porre fine alla guerra che dura da quattro anni.

Trump, che ha avviato i colloqui, sta spingendo per una risoluzione diplomatica del conflitto innescato dalla massiccia invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022. Il team negoziale russo, guidato dal fedelissimo di Putin ed ex Ministro della Cultura Vladimir Medinsky, è atterrato a Ginevra intorno alle 6 di mattina.

Anche il team ucraino è arrivato a Ginevra, già ieri, come annunciato dal Presidente Volodymyr Zelensky.

Prima dell'inizio di questi nuovi colloqui, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che i suoi sistemi di difesa aerea avevano distrutto e intercettato oltre 150 droni ucraini, principalmente diretti al Mar Nero, alla Crimea e al Mar d'Azov.

Entrambe le parti stanno lavorando sulla base del piano statunitense presentato diversi mesi fa. La possibilità di concessioni territoriali da parte di Kiev in cambio di garanzie di sicurezza occidentali è centrale nei colloqui. Ma i negoziati stanno inciampando, in particolare sul destino del Donbass, il principale polo industriale dell'Ucraina orientale e principale nodo nelle difficili trattative.

E la vera fine della guerra sembra non esattamente dietro l'angolo. Il primo ministro britannico Keir Starmer ritiene che il Regno Unito debba "raddoppiare i propri sforzi", aumentando anche la spesa per la difesa, e sottolinea che la guerra in Ucraina si sta avvicinando al quarto anno.

Come ha affermato il Segretario generale della NATO Mark Rutte durante un discorso alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco: "Abbiamo bisogno in particolare di intercettori e munizioni per garantire che l'Ucraina possa rimanere forte in questa lotta".