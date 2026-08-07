Trump torna ad attaccare lo Ius Soli, firmato nuovo ordine esecutivo

Roma, 7 ago. (askanews) - Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per limitare ciò che lui chiama il "turismo della nascita", nuovo tentativo di mettere in discussione lo ius soli, il diritto di cittadinanza per nascita americano. Presentando questo testo, il presidente degli Stati Uniti ha detto di voler procedere ad alcuni "adeguamenti", dopo la bocciatura da parte della Corte Suprema poco più di un mese fa di un precedente tentativo di abolire il diritto di cittadinanza per i figli di immigrati irregolari.

"Quello che stiamo affrontando riguardo alla cittadinanza per diritto di nascita. Abbiamo avuto una sentenza davvero spiacevole della Corte Suprema in merito alla cittadinanza per diritto di nascita - ha detto Trump - Quindi stiamo apportando delle modifiche perché è molto ingiusta".

Poi sullo Stretto di Hormuz: "Beh, non vorrei dire che al momento la situazione sia proprio aperta. Abbiamo una cosa chiamata 'blocco' guidato dalla Marina degli Stati Uniti, e lo controlliamo noi, lo controlliamo adesso, ma loro possono sempre sparare qualcosa, possono lanciare una mina. Nessuno vuole rischiare che le proprie navi da miliardi di dollari vengano colpite accidentalmente da una mina, ma penso che stiamo andando molto bene. Io, insomma, sono coinvolto nei negoziati. Penso che stiamo andando bene", ha affermando, dicendo ai giornalisti nello Studio Ovale che lo Stretto potrebbe aprire "presto".

Sulla sua richiesta ai donatori di sostenere J.D.Vance, il suo vice, alle elezioni del 2028, Trump invece ha detto:

"Non è il mio endorsement ufficiale, ne ho sentito parlare poco fa. Penso sia fantastico, ma siamo decisamente troppo in anticipo".