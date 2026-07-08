ULTIME NOTIZIE 08 LUGLIO 2026

Trump sull'Iran: "Li colpiremo di nuovo molto duramente"

Ankara, 8 lug. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno in programma altri attacchi contro l'Iran, ma i negoziati andranno avanti comunque sebbene siano "una perdita di tempo", ha detto Donald Trump, parlando da Ankara, dove è in corso il vertice Nato, rispondendo alle domande della stampa dopo un bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in merito alla nuova escalation fra Iran e Usa.

"Li abbiamo colpiti duramente ieri sera. Probabilmente li colpiremo di nuovo duramente stasera. Gli darò un piccolo avvertimento. Li colpiremo duramente stasera, ma vedremo come andrà a finire", ha spiegato Trump. Il presidente Usa ha inoltre ribadito di non aver mai voluto un cambio di regime in Iran, ma di averlo comunque ottenuto dopo aver eliminato tutti i principali leader iraniani: ma se in passato aveva definito "più ragionevoli" i nuovi dirigenti di Teheran, la sua posizione è ora assai più critica: "Sono pazzi" ha affermato.

Per Trump di fatto quello in corso non è un conflitto, ma una "denuclearizzazione", che potrebbe essere raggiunta anche non solo per via diplomatica: "Potremmo anche fare a meno di un accordo, perché... è più facile", ha concluso.

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