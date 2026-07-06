Trump su Truth pubblica meme con Meloni: "Serve ordine restrittivo"

Milano, 6 lug. (askanews) - Nuovo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Trump ha pubblicato sul suo social, Truth, un meme con la scritta "Serve un ordine restrittivo" sopra una foto in cui si vedono il presidente Usa di spalle e la premier, che lo guarda sorridendo.

Il post arriva alla vigilia del vertice Nato di Ankara, dove i due leader si vedranno di persona per la prima volta dopo la precedente polemica di giugno, a cui sembra far riferimento il meme. Trump in una intervista a La7 aveva infatti detto che Meloni lo aveva implorato per una foto al G7 in Francia. La premier aveva risposto con un video sui social parlando di "dichiarazioni inventate", dicendosi "allibita" e concludendo "io e l'Italia non imploriamo mai".

Al momento Palazzo Chigi non ha commentato la nuova uscita del presidente Usa, cosa che ha fatto il ministro della Difesa Crosetto, dichiarando che non c'è stata "nessuna reazione" particolare al post e la priorità resta preservare il rapporto con Washington, perché "le persone passano" ma restano i rapporti tra gli Stati.