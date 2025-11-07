ULTIME NOTIZIE 07 NOVEMBRE 2025

Trump su M.O.: forza di stabilizzazione a Gaza "molto presto"

Milano, 7 nov. (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump afferma che l'Iran ha chiesto la revoca delle pesanti sanzioni statunitensi contro Teheran e che è disponibile a discuterne.

"Sono aperto ad ascoltare la loro richiesta, e vedremo cosa succederà, ma sarei disposto a farlo", ha dichiarato Trump alla Casa Bianca.

"Francamente - ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti d'America - l'Iran ha chiesto se le sanzioni potessero essere revocate. L'Iran ha ricevuto sanzioni statunitensi molto pesanti, e questo rende davvero difficile per loro fare ciò che vorrebbero poter fare. E sono aperto ad ascoltare questa opinione, e vedremo cosa succederà, ma sarei aperto a farlo".

Trump ha anche affermato di aspettarsi che una forza internazionale di stabilizzazione venga schierata sul terreno a Gaza "molto presto".

"Molto presto. Sarà molto presto. E Gaza sta funzionando molto bene. E non si è sentito molto parlare di problemi. E vi dirò, ci sono stati Paesi che si sono offerti volontari se c'era un problema con Hamas, per esempio, o un problema con qualsiasi altra cosa. Si sono offerti volontari, una volta per tutte, di intervenire e risolvere la situazione", ha detto.

